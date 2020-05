(AGENPARL) – sab 30 maggio 2020 DL RILANCIO, CAPPELLACCI(FI): GOVERNO PENSA SOLO A TIRRENIA, E’ ORA CHE SU TRASPORTI DECIDA LA SARDEGNA

Emendamento del deputato sardo: “Funzioni e risorse passino dallo Stato alla Sardegna”.

ROMA, 29 MAGGIO 2020. “Il Governo pensa solo alla Tirrenia, noi ad una vera continuità territoriale per la Sardegna”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, che annuncia la presentazione di un emendamento al DL rilancio per il trasferimento delle funzioni e delle risorse per la continuità marittima dallo Stato alla Sardegna. “Lo Stato centrale – evidenzia Cappellacci- ha fallito la sua missione, proponiamo che sui collegamenti marittimi per la nostra isola sia la Sardegna a decidere rotte, frequenze e politiche tariffarie della futura convenzione, che deve essere assegnata con una gara trasparente come sostenuto dall’antitrust in maniera chiara e inequivocabile. Se questo non è ancora avvenuto è a causa dei gravi ritardi accumulati da un Governo che è arrivato a ridosso della scadenza della convenzione con un nulla di fatto. Deve essere la Sardegna a disporre delle cospicue risorse, ben 73 milioni di euro, che ogni anno vengono elargite alla compagnia di navigazione, per destinarle a creare vantaggi concreti per i viaggiatori e, conseguentemente, per il sistema economico isolano. Vogliamo essere liberi di autodeterminare la politica dei collegamenti marittimi. In questi anni l’unico problema che si è posto il Governo è quello della salvaguardia dei posti di lavoro offerti dalla compagnia in Campania e mai della garanzia del diritto alla mobilità dei sardi, mai dei posti di lavoro persi o mai nati per via di un servizio di trasporto non all’altezza dei diritti e delle ambizioni della nostra terra. Ora l’unica idea di questo scalcinato Governo è la conservazione dello status quo, con una proroga della convenzione stipulata dallo Stato con la Tirrenia. Un vero fallimento per i finti rivoluzionari a cinque stelle e per i loro compagni del PD che dal palco della Leopolda qualche anno fa annunciavano una nuova continuità marittima che mai si è vista. E’ ora di cambiare – ha concluso Cappellacci-, è ora che decida la Sardegna”.

—

🔊 Listen to this