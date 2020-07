(AGENPARL) – dom 05 luglio 2020 DL RILANCIO, CAON (FI): SERVE AGENDA DI RIFORME ECONOMICHE SULLA SCALA DEL NEW DEAL

“Ciò di cui l’Italia ha bisogno è un’agenda di riforme economiche sulla scala del New Deal, sostenuta da un consenso professionale e da una coalizione che è disposta a mettere da parte alcune questioni politiche nell’interesse di salvare il Paese da una strada pericolosa”. Lo dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia. “Ancor prima dell’arrivo del coronavirus, l’economia italiana già soffriva da lungo tempo – ha sottolineato Caon – ma ora ha semplicemente smesso di funzionare per una vasta fascia della popolazione”. “II salari reali – ha sottolineato Caon – sono rimasti invariati o diminuiti per tutti mentre le famiglia della classe media ha forti difficoltà per tirare avanti. Nel frattempo la crisi del coronavirus ha fatto crollare nel primo trimestre il Pil di oltre il 5% e le ultime previsioni della commissione europea ipotizzano un calo complessivo del 9,5% nel 2020. Una cifra che è di gran lunga il peggior risultato dalla fine della seconda guerra mondiale. “Il virus ha rivelato una realtà brutale ma semplice, ovvero che l’Italia è una nazione in crisi, permettendo passivamente il degrado delle istituzioni e della sua economia per mano di un’élite fuori dal mondo, che sembra incapace di valutare realisticamente le sfide, adattarsi a circostanze in rapida evoluzione e rispondere alle minacce”. “È dolorosamente chiaro – ha ribadito Caon – che esiste una forte domanda di grandi riforme sociali, governative ed economiche. Ciò di cui l’Italia ha bisogno è un’agenda di riforme economiche sulla scala del New Deal, sostenuta da un consenso professionale e da una coalizione ampia che è disposta a mettere da parte alcune questioni politiche nell’interesse di salvare il Paese da una strada pericolosa”. “Ciò richiederà– ha concluso Caon – un audace processo decisionale più rapido, in concorrenza con quello dei cambiamenti realizzati nelle precedenti crisi, insieme a nuove idee ed azioni innovative per la riforma economica. Tra le idee in particolare sarebbe auspicabile la riforma della legge 400/1988, l’istituzione di una commissione parlamentare sulla destinazione dei fondi del Recovery found, una riforma ed aggiornamento degli attuali Testi unici che privano delle opportunità e per una vita migliore agli italiani. “Rinnovare – ha concluso Caon – la capacità industriale strategica per rispondere alle esigenze economiche interne è quindi essenziale elaborare nuovi meccanismi in grado di coordinare ed elevare al meglio la politica economica e commerciale. Ciò significa rivedere ed aggiornare i vari dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in modo tale da sviluppare ed eseguire una strategia economica nazionale”.

—

🔊 Listen to this