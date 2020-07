(AGENPARL) – sab 04 luglio 2020 Dl Rilancio: Aprea, FI decisiva per sostegno a scuole paritarie, sconcerto per toni M5S

“E’ stato decisivo il contributo di Forza Italia e delle forze del Centro Destra per lo stanziamento di 300 milioni per le scuole paritarie che sono parte costitutiva del sistema nazionale di istruzione.

É un primo passo ma significativo nella fase emergenziale post Covid-19 verso un reale pluralismo educativo che riconosca alle famiglie la libertà di scelta educativa. Si è scongiurato in questo modo il rischio di chiusura di tante realtà educative presenti sui nostri territori anche prima delle Istituzioni statali. In particolare per la fascia 0-6 anni il contributo di 180 milioni consentirà di mantenere in vita, a livello sussidiario, gli asili nido e i servizi per l’infanzia indispensabili per le famiglie e per le comunità. Allo stesso modo il contributo di 120 milioni per le scuole paritarie di ogni ordine e grado sarà una boccata di ossigeno per queste scuole che dovranno anche affrontare i vincoli logistici e di prevenzione e sicurezza determinati dalla pandemia che ha colpito il nostro Paese”.

Così Valentina Aprea, Deputata e Responsabile di Forza Italia del Dipartimento Scuola.

“Sconcerta ed inquieta invece, la scelta del M5S di non aver votato questi aiuti finanziari con toni e principi ideologici ed anacronistici segno del peggior statalismo che nega pregiudizialmente che ci possano essere realtà pubbliche al di fuori dello Stato. Non può sfuggire che la Ministra Azzolina sia espressione di questo partito che si è chiamato fuori dalla condivisione di principi democratici riconosciuti anche a livello europeo. Ci aspettiamo ora che la Ministra Azzolina prenda le distanze da questa posizione così penalizzante per le scuole paritarie. In caso contrario la Ministra Azzolina difficilmente potrá continuare a rappresentare in modo imparziale tutto il sistema pubblico nazionale che prevede a pieno titolo anche le scuole paritarie”.

