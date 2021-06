(AGENPARL) – ven 11 giugno 2021 Dl riaperture. Ciriani (FdI): su green pass audizione urgente Garante Privacy. Lettera a pres. Comm. Aff.Cost. e Casellati, no compressione esame

“Nell’ambito dell’esame in Senato del dl Riaperture Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali chiede un’audizione urgente del presidente dell’Autorità Garante della Privacy. I rilievi che sono stati sollevati dall’Autorità sul green pass, di cui vengono rilevati le incertezze e le lacunosità, non possono essere lasciati cadere ed è impensabile procedere ad un’approvazione senza che ci sia stato il necessario confronto su questo tema. Come ha già chiarito la nostra leader Giorgia Meloni non siamo d’accordo a creare un sistema di tracciamento delle vite dei cittadini. Un tale sistema può essere sostenibile se si tratta di viaggi all’estero, ma certamente no se riguarda l’accesso a un ristorante o a un cinema. Questo significherebbe invadere la sfera dei diritti fondamentali che, peraltro, con questa pandemia già sono stati pesantemente compressi. Per questo chiediamo, in qualità di unica opposizione in Parlamento, sia al presidente della Commissione Affari Costituzionale e sia alla presidente Casellati che non siano compressi i tempi di analisi, confronto e dibattito su un tema così importante sul piano dei diritti fondamentali e delle libertà individuali”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani.

