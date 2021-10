(AGENPARL) – gio 07 ottobre 2021 DL RIAPERTURE, BINI: “Successo del Governo. Grazie al Ministro della cultura per aver creduto in questa battaglia”

“Ottima la decisione del Consiglio dei Ministri di portare al 100% della capienza i cinema, i teatri, le sale da concerto, i musei e tutti i luoghi della cultura!

È un successo del Governo reso possibile grazie al lavoro svolto in questi mesi sul piano vaccinale e sull’obbligo del green pass.

Grazie al Ministro della cultura Dario Franceschini per aver creduto in questa battaglia necessaria a far ripartire a pieno il mondo della cultura in sicurezza!”

Queste le parole della sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, a proposito della decisone del Governo di portare la capienza al 100% dei luoghi di cultura.

Federica Scozzari

