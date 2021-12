(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 DL RECOVERY: PRESTIGIACOMO D’ATTIS E PELLA (FI), BENE OK RIPERIMETRAZIONE SIN

“L’approvazione dell’emendamento al decreto Recovery a firma mia e del collega D’attis, sostenuto dal Capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera, Roberto Pella, con cui si prevede la riperimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale (Sin) è un’ottima notizia. A suo tempo tra i Sin furono inserite aree non interessate da attività inquinanti con l’intento di fare arrivare risorse a questi territori che, invece, sono stati solo vincolati impropriamente, comportando oneri del tutto ingiusti a carico dei titolari delle aree interessate. Ora la revisione dei perimetri di queste aree è diventata legge e ringraziamo il Ministro Cingolani per il parere favorevoleauguriandoci che il ministero della Transizione Ecologica che guida si metta subito a lavoro per effettuare le opportune verifiche ascoltando gli enti locali, come previsto dall’emendamento approvato alla Camera”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia e già ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, l’on Mauro D’Attis e il capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, On. Roberto Pella.

