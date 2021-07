(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Dl Recovery: Calabria (FI), su Roma messo riparo a grave errore

“Questo è il primo e più importante dei decreti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, serve a creare un ecosistema normativo decisivo per l’attuazione del Recovery: abbiamo districato nodi della burocrazia che gli operatori ci chiedevano di risolvere da anni”. Così in una intervista al Sole 24 Ore la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, relatrice del Dl Recovery, che poi sottolinea: “Sono molti gli emendamenti importanti fra gli oltre 250 approvati. Ne voglio ricordare due: quello che garantisce una procedura semplificata per l’approvazione delle varianti ai progetti delle opere e quello che fissa un termine perentorio per il parere delle Regioni quando si tratta di approvare i progetti delle opere ambientali lineari”. La deputata azzurra esprime inoltre soddisfazione per l’emendamento che assegna a Roma Capitale un posto al tavolo di partenariato: “L’ingresso nei meccanismi di governance del Pnrr segna un recupero rispetto a una grande disattenzione che il Recovery aveva nei confronti di Roma. Si mette riparo a un errore grave. Il fatto che sul mio emendamento siano convenute tutte le forze politiche, in una sorta di ‘patto per Roma’, fa ben sperare rispetto alla riforma costituzionale, di cui sono relatrice, che deve dare a Roma uno Statuto e poteri degni di una Capitale. A breve faremo la proposta di un testo base su cui avviare la discussione”.

