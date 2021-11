(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 DL PROROGHE, BALBONI (FDI): VOTIAMO CONVINTAMENTE NO A PROVVEDIMENTO SUL QUALE E’ STATA POSTA ENNESIMA FIDUCIA

“Fratelli d’Italia esprime un convinto voto contrario a questo decreto sul quale è stata posta l’ennesima fiducia in barba all’appello del Capo dello Stato di non trasformare il Parlamento in una scatola vuota”.

Lo ha affermato in aula in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, vicepresidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.

“Una fiducia su un decreto – osserva Balboni – palesemente incostituzionale per la mancanza di omogeneità di materia. Certo siamo d’accordo sull’art. 1 per la necessità di adeguarsi al pronunciamento della Corte Ue, tuttavia ci siamo sforzati di migliorarlo sia nella parte sull’utilizzo dei tabulati telefonici sia su quella delle intercettazioni, ma siamo rimasti come sempre inascoltati”.

“La maggioranza ha bocciato anche il nostro emendamento – sottolinea Balboni – per impedire la proroga dei termini per gli adempimenti relativi al referendum che propone di legalizzare lo spaccio della cannabis e addirittura della droga dello stupro, che sarà dirompente per le giovani generazioni. Stessa sorte è toccata al nostro emendamento per aumentare da 50 a 100 euro l’assegno temporaneo per i figli con disabilità. Come quello sulla proroga delle cartelle esattoriali: evidentemente per il governo lo stato di emergenza non vale più quando si tratta di mettere le mani nelle tasche dei cittadini in difficoltà”.

“Avete bocciato tutti i nostri emendamenti – conclude Balboni – e avete accolto il nostro ordine del giorno sulle intercettazioni solo perché non potevate fare diversamente. L’Italia ha il primato mondiale quanto alla spesa per questo strumento di indagine, ma nessuno controlla i contratti stipulati con le aziende del settore. La totale chiusura della maggioranza e del governo al confronto con l’opposizione ci costringe al voto contrario perché è l’unica arma che ci rimane per opporci alla trasformazione del Parlamento in un mero passacarte del governo”.

