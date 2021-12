(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 DL PNRR: Pella (FI), Ottimo risultato per Forza Italia: gestione risorse idriche terrà conto piccoli comuni a rischio dissesto

“Siamo molto soddisfatti dell’accoglimento dell’emendamento, a prima firma Bagnasco, dl per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, sostenuto fortemente da me e da tutti i membri della Commissiona Bilancio di Forza Italia, la Vicepresidente Prestigiacomo e i Colleghi D’Attis, Canizzaro, Mandelli e Russo, che prevede che, nell’ambito del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, adottato dal MITE d’intesa con le Regioni, si tenga conto dei territori dei Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico individuate dalla legge 158/2017, la cosiddetta Legge sui Piccoli Comuni”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Roberto Pella, capogruppo azzurro in Commissione bilancio a Montecitorio. “In particolare, con il presente emendamento – sottolinea – andremo a rafforzare, all’atto di riparto del 20% dei fondi spettanti alle Regioni e della relativa gestione delle risorse idriche, l’incidenza delle azioni previste dal PNRR in un’ottica di migliore mitigazione del rischio, in particolare tramite interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. Un risultato importante – concluede Pella – che va nell’auspicata direzione di dare vita, finalmente, a territori più coesi, specie nelle aree più fragili, come quelle soggette a dissesto idrogeologico.

On. Roberto Pella

Capogruppo Commissione Bilancio per Forza Italia

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this