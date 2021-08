(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 DL PA: TRIPODI (FI), FONDAMENTALE PER PNRR, ORA ITALIA PIU’ COMPETITIVA

“Si apre una nuova stagione per la pubblica amministrazione. Da oggi grazie al lavoro incessante del ministro Brunetta, merito e trasparenza saranno centrali. Attraverso un’ampia scelta di procedure per assumere rapidamente i profili necessari a realizzare i progetti del Pnrr e l’innovativo portale del reclutamento prende forma una nuova Pubblica amministrazione capace di sostenere la ripresa del Paese”. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, deputata di Forza Italia, a seguito dell’approvazione definitiva del dl reclutamento per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. “Il provvedimento è fondamentale per l’attuazione del Pnrr e rappresenta un’opportunità non solo per chi già lavora nella Pa, ma anche per le nuove professionalità. Finalmente potremo costruire un’Italia più competitiva e che sappia gestire al meglio le risorse che arrivano dall’Europa” conclude Tripodi.

