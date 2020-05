(AGENPARL) – gio 07 maggio 2020 DL MAGGIO: PELLA (FI), “PALINSESTO LEGGE PICCOLI COMUNI DEVE ESSERE TRASMESSO SENZA INTERRUZIONI”

“Oggi alla Camera il Ministro per i beni culturali e il turismo, Dario Franceschini, ha reso un’informativa sui provvedimenti che intende inserire nel Decreto di maggio: attendiamo nelle prossime ore di ritrovare nel testo tutto quanto annunciato, perché di promesse verbali senza azioni concrete abbiamo già numerosi esempi e pretendiamo un cambio di passo”. Lo dichiara in una nota Roberto Pella, deputato di Forza Italia, capogruppo della commissione Bicamerale per le Questioni Regionali e responsabile Nazionale Enti Locali Nord Forza Italia.

“Dobbiamo dare rassicurazioni e prospettive certe al un comparto di primaria valenza per il nostro Paese. A questo proposito, voglio ricordare proprio al Ministro, lo stesso di oggi e di allora, tutta l’esperienza e il portato positivo che i Comuni italiani, insieme alle Pro Loco e a tutte le associazioni di promozione dei territori, hanno generato in Italia durante l’anno dei Borghi, il 2017, o ancora l’anno dei Cammini, il 2016: occasioni per questi luoghi di far conoscere la loro storia, cultura e tradizione e per i turisti di riscoprire territori meravigliosi. Ripartiamo da qui, dal coinvolgimento di enti territoriali e mondo dell’associazionismo e dell’imprenditoria turistica sostenibile, sperimentiamo da qui la riapertura e la ripresa del settore” aggiunge. “Allo stesso proposito, voglio ricordare che lo schema di DM sui Piccoli Comuni è in discussione proprio in questi giorni: sono previste risorse per 85 milioni di euro, finora solo accantonate e mai erogate, dal Fondo della Legge per i Piccoli Comuni del 2017, un palinsesto approvato all’unanimità da tutto il Parlamento che vorremmo, ora più di prima, vedere trasmesso senza interruzioni. Ad oggi gli unici che sono stati in grado di mettere a terra risorse vere per i cittadini italiani, e non di lasciarle lettera morta sulla carta stampata, sono stati i Comuni con i 400 milioni di euro per i buoni spesa. Sblocchiamo allora queste risorse a gestione diretta dei Comuni che sono in grado di metterle in circolo immediatamente e diamo un forte impulso al nostro Paese a partire dall’economia locale” conclude Pella.

Roma, 7 maggio 2020

