DL LIQUIDITÀ: GELMINI, MIGLIORATO GRAZIE A FI, MA RESTA DECRETO INEFFICACE E COMPLICATO

“Abbiamo cercato di migliorare un provvedimento come il decreto liquidità che non funziona. Stavolta, almeno su alcune questioni, bisogna dare atto a Gualtieri di averci ascoltato. Purtroppo non abbiamo potuto cambiare segno ad un dl che resta inefficace e troppo complicato, e spiace che non sia stata approvata la nostra proposta di pace fiscale, ma se non altro abbiamo ridotto il danno. Speriamo che la maggioranza mostri analoga responsabilità sul decreto rilancio. Gli 80 miliardi di ulteriore debiti sono stati stanziati con il nostro voto determinante”.

Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a “Libero”.

“Grazie al lavoro di Forza Italia da oggi quel decreto è un po’ meno illiquido e un po’ più semplice. L’autocertificazione e la semplificazione delle procedure accelereranno l’erogazione dei prestiti, che, peraltro, potranno essere restituiti in un ma zetor numero di anni.

Abbiamo ottenuto l’ampliamento del Fondo per i mutui prima casa ai titolari di ditte individuali e la sospensione delle segnalazioni in Centrale Rischi. La platea dei possibili beneficiari dei prestiti garantiti dallo Stato si allarga anche alle imprese che presentano esposizioni classificate come ‘inadempienze probabili’ o ‘scadute o sconfinanti deteriorate’.

E poi ci sono alcune proposte che vanno ad incidere su un comparto come la moda, di cui il governo si è completamente dimenticato. Al netto dei cinquecentomila addetti e di un centinaio di miliardi di euro di fatturato, si tratta di un settore che rappresenta il nostro biglietto da visita nel mondo. Moda è made in Italy, turismo d’affari.

Per questo ci siamo impegnati molto con Benedetta Fiorini e con tutti i nostri deputati per far arrivare a queste imprese un ristoro per le fiere perdute, per inserirle nel novero delle aziende di cui si occuperà Sace sull’internazionalizzazione, per agevolare chi si è riconvertito alla produzione di dispositivi di protezione. E abbiamo fatto slittare l’attuazione della disciplina sulla rivalutazione dei beni d’impresa”.

