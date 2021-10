(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 DL INFRASTRUTTURE: ROSSO (FI), E’ PROVA DI MATURITA’ DI GOVERNO E PARLAMENTO, PRIMA RISPOSTA AD ASTENSIONISMO

“Questo provvedimento è una prova di maturità del governo e del Parlamento. Forse, l’incipit di una risposta all’astensionismo che è anche originato dalla ridotta fiducia nella politica di dare soluzioni ai problemi. Numerose norme sono state inserite in questo decreto, molte di queste attese da anni. Cito, ad esempio, quelle relative alla sicurezza dei monopattini, norme condivise che originano anche da una mia proposta di legge”. Lo ha detto il vice presidente dei deputati di Forza Italia, Roberto Rosso, intervenendo nell’Aula di Montecitorio per annunciare il voto favorevole del gruppo azzurro al dl infrastrutture. “E ancora – ha aggiunto –, il provvedimento contiene norme sulla trasparenza, la sicurezza sociale, le semplificazioni. Così come un importante intervento sulla TAV: i comuni dove sorgono e sorgeranno i cantieri saranno dichiarati aree di interesse strategico nazionale. Ciò consentirà lavori più sicuri e spediti, così che, come sostiene Forza Italia da sempre, la TAV possa essere completata il prima possibile”. “Per rispondere al grido d’allarme del Paese bisogna agire, bisogna che le cose accadano e oggi stiamo dimostrando che per il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini di cose in questo decreto ne facciamo accadere moltissime”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this