(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 DLInfrastrutture, Potenti (Lega): Grazie alla Lega, più attenzione e risorse ai territori ed a nostri comuni.

“Novità importanti dal testo decreto Infrastrutture 121/2021 il cui disegno di legge di conversione è stato approvato ieri alla Camera. Si approvano aiuti per le imprenditorialità delle comunità insulari della Toscana. Ai comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere e Rio sono estese le agevolazioni dell’istituto ‘Resto al Sud’ che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali. Grazie al lavoro in Commissione fatto dalla Lega, inoltre, abbiamo ottenuto il via libera per Anas all’acquisizione dei progetti di Sat per realizzare l’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, intervento che in attesa dell’esito dei procedimenti di revisione della concessione, sarà utile ad abbreviare i tempi di realizzazione della tanto attesa Rosignano – Tarquinia – Civitavecchia. Altro importante risultato è la proroga fino a fine anno del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale dovranno cominciare i lavori. I comuni, inoltre, sempre grazie al lavoro della maggioranza e della Lega in Parlamento, avranno tempo fino al 15 settembre 2022 per avanzare la richiesta di assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza del edifici e del territorio. Il nostro partito si dimostra ancora una volta vicino alle esigenze del territorio e impegnato su Roma per aiutare le amministrazioni comunali ad ottenere le condizioni migliori per svolgere il proprio lavoro”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier

