(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 Dl infrastrutture: Paroli, da Fi sostegno critico. Ci aspettiamo di più

“Daremo un sostegno responsabile al governo e a questo decreto ma lo facciamo in modo critico, dal governo ci aspettiamo di più”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, durante le dichiarazioni di voto sul dl Infrastrutture, sul quale il governo ha posto la fiducia. “Le nostre critiche – ha aggiunto Paroli – sono di forma e di sostanza. Non possiamo approvare un decreto di questa portata dopo appena 48 ore dal suo arrivo in Commissione. Il monocameralismo alternato di fatto deve finire. Si possono e si devono gestire bene i tempi per l’approvazione dei decreti, anche prevedendo una terza lettura, in modo che il ruolo del Parlamento sia rispettato. Vengo alla sostanza: è un decreto omnibus dove c’è di tutto – ha osservato Paroli. Codice della Strada, monopattini, nuove norme su infrastrutture idriche, finanza di progetto, Ita-Alitalia, persino la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di cui poco o nulla sappiamo. E poi c’è l’art.4 bis che andrà corretto rapidamente non potendo attribuire ai sindaci la responsabilità di censura rispetto, per esempio, alla comunicazione di un cartello stradale. E ancora l’art. 11 sul fondo Simest che si occupa di internalizzazione delle imprese. Ma di Maio non lo aveva rivendicato per sè al ministero degli Esteri? Se ne ha voluto la competenza, se ne occupi senza lasciare ombre sulle responsabilità di chi fa cosa. E ancora: c’è un fondo per la capacità di accosto nello Stretto di Messina! Basta, decidiamoci a fare il Ponte. Ed, infine, il superbonus: ci sarà la proroga oppure siamo di fronte a qualcosa di farlocco? Ecco noi votiamo per responsabilità ma ci aspettiamo risposte diverse da questo governo”.- ha concluso

