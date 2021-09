(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 DL INFRASTRUTTURE, FI PUGLIA: “GRANDE RISULTATO PER FORZA ITALIA, SVOLTA EPOCALE PER IL SUD”

“Con il capitolo Sud del DL Infrastrutture si è compiuta una svolta epocale per il Mezzogiorno d’Italia: finalmente si inizia a fare sul serio per colmare il divario tra Nord e Sud del Paese ed eliminare le diseguaglianze. Siamo orgogliosi di questo straordinario risultato che porta la firma del governo Draghi ed è il frutto dell’impegno incessante del Ministro Carfagna e di Forza Italia. L’intervento più significativo è certamente quello per eliminare il gap infrastrutturale: 4,6 miliardi di euro dal Fondo perequativo per gli anni 2022-33 per rimettere in pista le Regioni del Sud. Per la prima volta dopo 12 anni, verrà effettuato un censimento delle infrastrutture nei territori, i cui esiti saranno noti il 30 novembre e di lì si potrà avviare la fase progettuale. Un altro intervento di grande rilievo è quello a sostegno della progettualità dei Comuni al di sotto dei 30 mila abitanti: 135 milioni di euro per consentire a questi enti di avvalersi anche di professionisti esterni per redigere i progetti da finanziare con il Pnrr e i fondi europei. Un fatto di primo piano perché molto spesso i piccoli Comuni non riescono a presentare i progetti per carenza di organico e di risorse. Il che, naturalmente, incide sullo sviluppo del territorio che perde chance di crescita. Poi, il decreto contiene altre disposizioni in grado di disegnare un percorso di crescita per il Sud e per tutto il Paese: un lavoro in cui abbiamo creduto da subito e siamo fieri di aver portato a casa un grande risultato per il futuro del nostro territorio”. Così, in una nota congiunta, il deputato e commissario regionale di Forza Italia Puglia Mauro D’Attis, e il senatore e vice commissario Dario Damiani.

