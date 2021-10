(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 DL INCENDI, PAPATEHU (FI): NUOVE TECNOLOGIE INDISPENSABILI PER PREVENZIONE

Si chiude la peggiore stagione degli incendi in Italia da 30 anni a questa parte, con 159.000 ettari di bosco (il 12% del patrimonio forestale nazionale) andati a fuoco in Italia dall’ inizio dell’anno.Un costo drammatico che l’Italia è costretta ad affrontare perché è mancata l’opera di prevenzione nei boschi. Eppure per difendere il bosco italiano basterebbe creare le condizioni per contrastare l’allontanamento dalle campagne e valorizzare quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli. Il provvedimento in esame affida al Dipartimento della protezione civile il compito di approntare, con cadenza triennale, il Piano nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie per prevenire e contrastare gli incendi boschivi. Spero che il coordinamento strutturato con l’apparato centrale dello Stato possa finalmente garantire la ricognizione e valutazione di strumenti innovativi, che le nuove tecnologie possono offrire, penso a quelle satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambiente, o ai droni a controllo remoto. Un avvistamento precoce e tempestivo, infatti, consente di ridurre i tempi di reazione e dispiegare per tempo sul territorio le forze di contrasto, limitando i danni ambientali, sociali, economici e riducendo il pericolo per i residenti e per il personale impegnato nello spegnimento. Le iniziative di lotta agli incendi mediante osservazione satellitare, previste dal decreto in esame, andrebbero integrate con il programma dell’Unione europea COPERNICUS (Emergency Managment Service), di osservazione della terra dallo spazio, volto anche alla gestione delle emergenze incendio.

Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu intervenendo in aula sul decreto incendi

