(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 DL INCENDI, AUDDINO (M5S): CONTINUA BATTAGLIA CONTRO CAUSE DOLO

Roma, 3 nov. – “È stata appena approvato alla Camera la legge di conversione del decreto Incendi varato dal governo per far fronte all’emergenza dovuta ai numerosi incendi che hanno devastato l’Aspromonte ed altre zone d’Italia quest’estate. La settimana scorsa il provvedimento è passato in prima lettura all’esame del Senato e, nell’occasione, ho presentato diverse proposte migliorative del testo puntando al potenziamento della prevenzione degli incendi e a scongiurare ogni possibile rischio di comportamenti dolosi. Bisogna agire su più fronti per rimuovere le cause per le quali viene appiccato il fuoco, in particolare introdurre divieti perenni di edificazione, coltivazione e pascolo sui terreni boschivi bruciati, abolire la privatizzazione della gestione della fotta Canadair ricorrendo ai piloti militari e contrastare la precarietà dei lavoratori forestali e quindi il rischioso legame tra incendi e proroghe dei contratti a tempo. Su questi temi avevo presentato degli emendamenti e su questi temi continuerò la mia battaglia”.

Lo dichiara il senatore cinquestelle Giuseppe Auddino.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this