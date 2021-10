(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Dl imprese: Sisto, è new deal rapporti tra Stato e aziende

“Questo provvedimento è emblematico di un new deal nei rapporti tra Stato e imprese: stiamo coniando, progressivamente ma in modo sinergico, non più un diritto ‘dell’impresa’ ma ‘per l’impresa’”. Così il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo in Aula al Senato sul decreto in materia di crisi d’impresa e di giustizia. “Secondo questo nuovo paradigma – ha proseguito -, l’impresa non è più mero oggetto di verifiche ma costituisce decisivo punto di riferimento per la ripartenza del Paese. Con lo stesso spirito di realismo che ha ispirato le riforme del processo civile e penale, lavoriamo nella convinzione che per rilanciare l’Italia ci sia un solo principio da seguire: quello della riconciliazione “, ha concluso.

