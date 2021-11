(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 Dl green pass: Vitali (Fi), non vogliamo tornare a lockdown. Bene governo

“Siamo orgogliosi delle azioni svolte dal governo per contrastare con efficacia la pandemia. Tra queste, il green pass esteso al mondo del lavoro e una efficace campagna vaccinale sono l’unica possibilità per non ritornare al lockdown. Noi non vogliamo ritornarci e per questo voteremo convintamente questo decreto”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia, Luigi Vitali, durante le dichiarazioni di voto sul dl Green pass. “Se paesi come Gran Bretagna e Germania guardano ai nostri provvedimenti – ha aggiunto – vuol dire che abbiamo operato bene e in anticipo e i risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti. Se mettiamo su una bilancia i potenziali effetti positivi dei vaccini e quelli negativi – ha poi osservato – la bilancia pende in modo netto su quelli positivi. Altri ragionamenti sono fuorvianti e insensati. Il nostro governo ha operato nel pieno rispetto anche di chi dissente dal vaccinarsi, offrendo la possibilità del tampone e di potere anche manifestare il dissenso. Ma deve pagarsi il tampone perché lo Stato offre gratuitamente il vaccino e manifestare senza bloccare l’economia, senza aggredire la polizia e rispettando chi si è vaccinato. In democrazia la maggioranza deve rispettare la minoranza e viceversa. Vada avanti quindi il governo sulla strada intrapresa, noi siamo e saremo al suo fianco con la schiena dritta”- ha concluso.

