Dl green pass, Siani (Pd): passaporto che ci permette di tornare a vivere con più sicurezza

“Stiamo provando a fronteggiare e superare questa drammatica situazione sanitaria ed economica, che ci ha preso alla sprovvista e ha determinato questa terribile pandemia, con tutti i modi e i mezzi possibili. Abbiamo avuto 150 mila morti, e un dato occulto importante: i ritardi delle altre malattie croniche, oncologiche, che non sono state più curate in modo adeguato.

Oggi non è più così per fortuna e la risposta è stata data dalla scienza. Il dl green pass è una sorta di passaporto, che non risolve tutti i problemi, ma è un aiuto in più che ci consente di frequentare cinema, teatri, musei. centri culturali, ci consente di riprendere l’attività normale, la cultura, lo sport, e il ristorante. Stiamo consentendo ai nostri giovani di riprendere a vivere con una certa sicurezza, non assoluta, ma certa. La variante Delta sta circolando nel nostro Paese, ma dobbiamo essere tutti convinti che il vaccino serve. E che abbiamo ancora un numero di non vaccinati over 50 anni troppo alto, e questo non ci consente ancora di raggiungere quell’immunità di gregge che serve per sconfiggere il virus. C’è poi la fascia dei bambini 0-12 anni non vaccinati. E allora se vogliamo tutelare davvero i nostri bambini e anche gli adulti che non possono vaccinarsi dobbiamo con onestà e sincerità ammettere che il vaccino è un’arma straordinaria che la scienza ci ha regalato e dobbiamo utilizzarla con intelligenza”.

Lo ha detto in Aula Paolo Siani, deputato Pd, dichiarando il voto favorevole del Pd al dl green pass.

Roma, 9 settembre 2021

