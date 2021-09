(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Dl green pass: Gariglio (Pd), anche per funivie per garantire salute e ripresa

“Anche per utilizzare le funivie e le cabinovie sarà necessario il certificato verde: con l’approvazione dell’emendamento al Decreto Green Pass presentato dal Pd sarà quindi possibile garantire la sicurezza degli sciatori senza più dover ricorrere al contingentamento delle vendite di biglietti e abbonamenti. Con questa norma riusciamo a garantire la tutela della salute con la piena ripresa delle attività economiche della montagna”.

Lo dichiara Davide Gariglio, capogruppo del Partito Democratico in commissione Trasporti di Montecitorio, sul provvedimento approvato oggi, giovedì 16 settembre a Montecitorio.

Roma 16 settembre 2021

