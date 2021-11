(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 DL FRODI, DAL MAS (FI): PREOCCUPA APPLICAZIONE RETROATTIVA NORME

“Il Superbonus, assieme allo sconto in fattura e alla cessione del credito per gli altri bonus edilizi, sono stati fondamentali per la ripartenza del Paese nel 2021, dopo la grave crisi dovuta alla pandemia. Preoccupa quindi non poco che le pur giuste misure anti-frodi possano limitare la portata espansiva di queste misure. Oggi l’agenzia delle entrate ha bloccato le comunicazioni su sconto in fattura e cessione del credito, un problema che si spera possa essere risolto in poche ore ma che ha già creato scompiglio tra imprese e committenti. Forse più grave però è che le nuove norme su asseverazioni e visti fiscali si applichino anche ai lavori in corso di esecuzione. Il ricorso ai prezzari, per i bonus diversi dal 110, non era contemplato dalle vecchie regole ed ora il rischio è che in tanti si trovino a che fare con crediti ben inferiori rispetto a quelli preventivati. Un problema a cui sarebbe utile che il governo trovasse soluzione”. Così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia.

