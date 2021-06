(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Dl Fondone: Siracusano, grazie a FI governo si impegna a reperire risorse per Ponte Stretto

“Grazie al pressing in Aula a Montecitorio di Forza Italia, il governo ha riformulato positivamente un ordine del giorno che il gruppo azzurro della Camera aveva presentato, su iniziativa dalla collega Prestigiacomo, al cosiddetto decreto Fondone.

L’esecutivo si impegna, dunque, a reperire le risorse necessarie per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Una decisione coraggiosa, che salutiamo con favore e che finalmente vede Palazzo Chigi prendere posizione in merito alla costruzione di questa grande opera.

Lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’intero Paese passa attraverso un collegamento stabile e veloce tra Sicilia e Calabria. Non perdiamo tempo e agiamo per rendere realtà questo grandioso progetto”.

Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.

