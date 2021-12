(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Dl Fisco, Garavini (IV): “Bene conferma validità greenpass San Marino”

Roma, 1 dic. – “Confermata la validità del green pass anche per i cittadini sanmarinesi vaccinati con Sputnik V. Nella legge fiscale collegata alla manovra rimane infatti fissata l’estensione temporale fino al 31 dicembre. Una buona notizia per i tanti sanmarinesi che, ogni giorno, per motivi di studio o lavoro transitano nel territorio italiano. Così come per l’economia dei territori limitrofi alla Repubblica di San Marino, che trae beneficio dal flusso di lavoratori e studenti iscritti alle nostre facoltà”.

“L’auspicio è che ora si lavori, di concerto con il Ministero per la Salute, a una soluzione che sia valida anche nei mesi seguenti, a partire da gennaio e finché perdura l’emergenza sanitaria”. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri e Vicecapogruppo Italia Viva-Psi.

