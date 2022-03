(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Dl energia: Gelmini, proteggiamo crescita e famiglie

“Il governo continua a sostenere famiglie e imprese: con il decreto approvato questa sera impegniamo altri 4,5 miliardi di euro per contenere gli effetti della guerra in Ucraina sull’economia degli italiani.

Il taglio sulle accise dei carburanti ridurrà il prezzo della benzina di 0,25 euro al litro, e per gli autotrasportatori sconti anche su tariffe autostradali e altre agevolazioni; allarghiamo la platea delle famiglie che, grazie al bonus sociale, non avranno aumenti su luce e gas; le imprese potranno rateizzare fino a 24 mesi le bollette e le aziende energivore e gasivore avranno un credito d’imposta sulle maggiori spese per gas e elettricità.

Proteggiamo la crescita del Paese e tuteliamo le famiglie più in difficoltà, pronti se servirà ad intervenire nuovamente”.

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, e capo delegazione di Forza Italia al governo.

Fabrizio Augimeri