(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 DL COVID, SANTANCHE’ (FDI): VOTIAMO CONTRO, GOVERNO INCAPACE

“Fratelli d’Italia è contrario e quindi vota contro un provvedimento che mostra quanto il governo sia stato incapace a gestire questa fase pandemica”.

Lo ha affermato in aula in dichiarazione di voto la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché.

“I dati, come ad esempio il calo dei ricoveri – sottolinea Santanché – rendono incomprensibile la pervicacia con la quale l’esecutivo insiste sull’adozione del super green pass. Eppure gli italiani sono stati straordinari perché il 90 per cento di loro si sono vaccinati e occorrerebbe comprendere che coloro che non si sono vaccinati, se ad oggi non lo hanno ancora fatto, con ogni probabilità non sono disponibili a farlo neanche ora”.

“Questo decreto – conclude Santanché – contraddice il significato del dettato costituzionale che vuole una Repubblica fondata sul lavoro. Invece con questo decreto si toglie il lavoro agli over 50 che non hanno il super green pass nel silenzio del sindacato e di quella sinistra che solo a parole dice di essere dalla parte dei lavoratori. Fratelli d’Italia è a favore dei vaccini ma non di questo governo che continua a perseverare negli errori”.

________________________