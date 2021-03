(AGENPARL) – ven 12 marzo 2021 Dl Covid: Occhiuto, bene Gelmini, congedi parentali aiuto concreto a famiglie

“Il decreto appena approvato dal Consiglio dei ministri, che inasprisce le misure per contenere il contagio, è stato purtroppo reso necessario dal fatto che il Covid è ancora assai diffuso in larga parte del Paese. Confidiamo che questo possa essere l’ultimo intervento di questo tipo, anche grazie ad una decisa accelerazione della campagna vaccinale.

Forza Italia ha sempre chiesto che parallelamente a nuovi provvedimenti di chiusura venissero adottate norme per dare ristori alle attività colpite e per aiutare concretamente le famiglie alle prese con la chiusura delle scuole e con la didattica a distanza.

Oggi il Cdm – grazie alla proposta del ministro Gelmini, che ha portato all’attenzione del governo le richieste delle Regioni – ha dato il via libera alle risorse per finanziare i congedi parentali, che saranno retroattivi e immediati. Una buona notizie per i genitori e anche per tanti ragazzi che potranno affrontare le prossime settimane con un pizzico di serenità in più.

Adesso, già dalla prossima settimana, servirà correre per il decreto Sostegno: servono veri risarcimenti per le imprese, per i commercianti, per le partite Iva, per i professionisti, per gli autonomi. Occorre fare presto”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

—

