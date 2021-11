(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 DL CAPIENZE: GALLONE (FI), CON EMENDAMENTO FI BUS TURISTICI AL 100% PER RIPARTENZA SETTORE

Consentendo ai bus turistici di tornare al totale della capienza non solo consentiamo la ripresa definitiva del settore, ma facciamo un ulteriore passo avanti sul fronte sanitario introducendo l’obbligo di green pass per i passeggeri. Forza Italia ha sostenuto il comparto del trasporto turistico, costretto allo stop totale causa lockdown, sin dai primi mesi della pandemia ed è stata la forza politica che ha spinto di più perché gli amministratori locali potessero siglare accordi con i privati per incrementare il trasporto pubblico locale. Così è stato fatto ma ora, grazie a un emendamento al Dl capienze a mia firma e del senatore Mallegni, condiviso da una maggioranza trasversale, finalmente ripristiniamo la piena funzionalità dei bus turistici. Da oggi potranno programmare la prossima stagione invernale con maggiori garanzie non solo di lavoro, ma anche di sicurezza.

Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

