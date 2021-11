(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 DL CAPIENZE: BERNINI (FI), OK INNALZAMENTO ETA’ PER DG ASL MA CONDIVIDIAMO TESI RIGORISTE GOVERNO

“In considerazione del perdurare della pandemia, abbiamo votato l’emendamento per l’innalzamento del limite anagrafico a 68 anni per l’iscrizione all’elenco nazionale dei direttori generali delle Asl per una scelta politica contingente, dovuta allo stato di emergenza. Tuttavia, comprendiamo e condividiamo le giuste ragioni rigoriste del governo che avrebbe voluto mantenere l’età a 65 anni. Una posizione che ci trova in perfetta sintonia e che auspichiamo possa presto essere ripristinata con il cessare della crisi sanitaria”.

Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this