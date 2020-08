(AGENPARL) – lun 24 agosto 2020 DL AGOSTO: POLIDORI (FI), E’ SCRITTO BONUS CASALINGHE SI LEGGE MANCETTA ELETTORALE

“E’ scritto ‘bonus casalinghe’, si legge ‘mancetta governativa in campagna elettorale’. Leggiamo che nel dl Agosto è istituito un fondo di 3 mln di euro, che, a dispetto del nome, non consiste affatto in un trasferimento diretto alle donne operanti in contesto domestico, bensì in un’elargizione di denaro pubblico volta a finanziare corsi professionali di donne iscritte al fondo di previdenza delle casalinghe”.Così la coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, on. Catia Polidori.

“Tale provvedimento non può che vederci in disaccordo.

Se davvero l’esecutivo avesse voluto favorire l’empowerment femminile e colmare il sempre crescente gap lavorativo rispetto agli uomini, avrebbe potuto stanziare soldi a beneficio di vere politiche attive del lavoro a beneficio dei 7,4 milioni di donne che ogni giorno prestano servizio in casa e accudiscono i familiari svolgendo le più disparate mansioni senza ricevere compenso alcuno e assumendosi, invece, i molteplici rischi connessi. Sono donne senza pensione, che lavorano 16 ore al giorno senza sosta e senza copertura malattia o infortunio” aggiunge.

“Duole rilevare, ancora una volta, che se l’esecutivo manca di visione politica, eccelle in strategia propagandistica, insistendo con la deleteria logica dei bonus a pioggia, incoraggiando da un lato la cultura assistenzialista fine a se stessa e dall’altro alimentando il clima divisivo in seno alla società ed alle diverse aree del Paese.

Inoltre, in contesti iper specializzati come sono quelli finanziario e della digitalizzazione e con tutti i giovani formati ma disoccupati che purtroppo abbiamo in Italia, pensare di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di donne o uomini – poco importa – solo perché hanno sostenuto un corso significa o essere completamente avulsi dalla realtà o carpire la buona fede delle persone per poi deluderle o ancora usare temi sensibili come “donne” e “occupazione” per fare becera propaganda elettorale e nel frattempo favorire – sottobanco – il sistema dei corsi formativi. In tutti i casi il Governo Conte, sostenuto da Pd-M5S, dà prova di non fare il bene degli italiani” conclude.

