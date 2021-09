(AGENPARL) – Roma, 08 settembre 2021 – L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha affermato che il colpo di AstraZeneca, noto come Vaxzevria, è stato associato a 833 casi di GBS al 31 luglio. Questo è su 592 milioni di dosi somministrate, ha affermato l’EMA ( pdf ).

I casi segnalati di GBS riguardano “effetti collaterali sospetti” come “eventi medici osservati dopo la vaccinazione, ma che non sono necessariamente correlati o causati dal vaccino”, ha affermato l’agenzia. “Anche il dolore alle gambe e alle braccia o allo stomaco e sintomi simil-influenzali sono stati inclusi nelle informazioni sul prodotto come effetti collaterali”, ha aggiunto.

In un altro aggiornamento di questa settimana ( pdf ), l’EMA ha affermato che i potenziali effetti collaterali del vaccino monodose di Johnson & Johnson includono “linfonodi ingrossati, sensazione insolita o ridotta della pelle, tinnito, diarrea e vomito”. GBS non è stato associato al vaccino J&J.

Secondo l’EMA, i vaccini di AstraZeneca e Johnson & Johnson includeranno informazioni aggiornate sul prodotto per riflettere i rispettivi effetti collaterali.

La distribuzione del vaccino AstraZeneca è stata sospesa nel marzo di quest’anno in diversi paesi europei dopo che sono emerse segnalazioni secondo cui il vaccino potrebbe essere associato a rari coaguli di sangue che si sono sviluppati dopo che le persone lo hanno ricevuto. La maggior parte dei paesi che hanno sospeso il vaccino ne ha ripreso l’uso nello stesso mese.

Il vaccino di AstraZeneca, che utilizza un vettore adenovirus, non è stato autorizzato per l’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti. Il vaccino di Johnson & Johnson, che utilizza una tecnologia simile, è stato autorizzato per l’uso di emergenza all’inizio di quest’anno. I vaccini prodotti da Moderna e Pfizer utilizzano una tecnologia diversa basata sull’mRNA e richiedono due dosi.

La FDA ha anche avvertito che il GBS è un raro ma possibile effetto collaterale del vaccino J&J.

Secondo la Mayo Clinic, il GBS è una condizione in cui il sistema immunitario del corpo attacca i nervi, causando potenzialmente la paralisi.

“Nella sua forma più grave, la sindrome di Guillain-Barre è un’emergenza medica. La maggior parte delle persone affette da questa condizione deve essere ricoverata in ospedale per ricevere cure” , afferma la clinica , osservando che non esiste una cura nota. “La causa esatta della sindrome di Guillain-Barre è sconosciuta”, sebbene “due terzi dei pazienti riferiscano sintomi di un’infezione nelle sei settimane precedenti”.

A metà giornata, le azioni di J&J sono diminuite di circa lo 0,19% e le azioni di AstraZeneca sono diminuite del 2,23%.

AstraZeneca e J&J non hanno ancora risposto per un commento sull’aggiornamento dell’EMA.