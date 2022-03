(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Distretto del commercio, presentata a Portosecco la nuova Polarità di Lido Pellestrina

É stata presentata ufficialmente nella mattinata di oggi, mercoledì 16 marzo, al Palasport di Portosecco, la nuova Polarità di Lido Pellestrina, costituita all’inizio del mese e che fa parte del distretto del commercio. L’iniziativa è stata anche occasione per raccogliere ulteriori adesioni di imprese e attività commerciali a questo nuovo progetto.

A rappresentare l’Amministrazione comunale era presente l’assessore al Commercio e allo Sviluppo economico Sebastiano Costalonga, che ha voluto fortemente l’accordo di partenariato, sottoscritto con il sostegno della Municipalità di Lido Pellestrina. Presenti anche il presidente della stessa Municipalità, Emilio Guberti, il consigliere comunale Nicola Gervasutti, i consiglieri di Municipalità Antonietta Busetto, Massimo Longo e Giorgio Vianello, e la referente della Polarità di Lido Pellestrina Michela Cafarchia.

“É stato bello vedere come l’isola di Pellestrina ha risposto a questa proposta di ampliamento del distretto del commercio – ha dichiarato Costalonga – Le varie realtà produttive del territorio hanno compreso le possibilità e la visibilità che questo progetto può dare.

É con piacere – ha aggiunto l’assessore – che raccolgo l’entusiasmo nel creare e sostenere un network di realtà diverse tra di loro, ma che insieme hanno voglia di creare valore a tutta la città”.

La procedura per il riconoscimento dei distretti del commercio è stata avviata a seguito della DGR 1531/2017 della Regione Veneto. Per il Comune di Venezia è stato inizialmente riconosciuto il distretto di Mestre, poi ampliato con l’aggiunta delle Polarità di Zelarino, Marghera, Gazzera, Malcontenta e Chirignago.

Venezia, 16 marzo 2022

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0c840320-8641-45b2-9818-2fc410b17d7c.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/2b14cf8c-c539-4b46-a231-282a6fea0559.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/3ff4d687-6139-4bb0-8f39-c1b461a99e4f.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/5d72dbe3-7141-414e-8e82-4613dd34cf90.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/ecaa28f4-5e1f-4c75-8ec3-5c57d56cd184.jpg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/8269ca4b-2153-4ef4-9487-b779eda6d99e.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale