DISTINCTION HONORIFIQUE POUR CLAUDIO CICOTTI

Publié le mercredi 10 juin 2020 Dr Claudio Cicotti a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre de l’Étoile (Medaglia di Cavaliere dell’Ordine della Stella) par le président de la République italienne Sergio Mattarella, par l’entremise de Son Excellence l’Ambassadeure d’Italie au Luxembourg, madame Rossella Franchini Sherifis. Cette médaille, largement méritée, décernée sur la base de l’avis d’une commission qui évalue les mérites professionnels et scientifiques des candidats, récompense enfin de longues années consacrées à la divulgation et la propagation de la langue et la culture italiennes au Grand-Duché. Maître d’œuvre, depuis 2004, des rapports entre l’Université du Luxembourg et l’État italien, Cicotti a pu obtenir qu’un poste de lecteur ait pu être débloqué en faveur de l’université, financé dès 2005 par l’Italie. Nombreux sont également ses projets de recherche valorisant la présence italienne au Grand-Duché et dans la Grande-Région, ayant débouché sur d’importants colloques et bon nombre de publications. Cicotti est ainsi à l’origine de l’Italianistique à l’Université du Luxembourg, et nombreux ont été les étudiants à profiter de ses cours de Littérature des XVIIe, XVIIIe et XXe siècles, de Linguistique, de Lexicographie et de Littérature de l’émigration. Le tout ayant abouti à la création de la Formation continue en “Langue, Culture et Société Italiennes” (LCSI) qui offre un espace privilégié à la rencontre interculturelle et à l’interdisciplinarité entre Italiens et autochtones, dans un pays qui doit beaucoup à la présence italienne vieille de cent quarante ans.

