26 novembre 2021

Disponibili i contributi per operatori economici del commercio su area pubblica e dello spettacolo viaggiante

Il Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produzione e Turismo del Comune di Cagliari ha predisposto un contributo economico per imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a favore degli operatori economici del commercio su area pubblica e dello spettacolo viaggiante.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura per l’ottenimento del contributo, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico, dovranno presentare domanda entro le 23,59 di sabato 11 dicembre 2021.

