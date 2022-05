(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 10 maggio 2022

Disponibile online il questionario di gradimento sui parchi cittadini

Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari ha predisposto un sondaggio attraverso il quale i cittadini potranno manifestare il proprio gradimento sulla manutenzione dei parchi in città.

Tale iniziativa è stata creata per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio offerto.

Gli interessati a dare un giudizio in merito, avranno tempo per partecipare all’indagine di gradimento fino al 17 giugno 2022 cliccando sul seguente link https://sondaggi.comune.cagliari.it/index.php/369687?lang=it

I dati raccolti saranno trattati in forma anonima e saranno utilizzati solo per fini statistici. La compilazione del questionario richiederà pochi minuti.



