(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Onorevoli Senatori!

Arriva, questa mattina, in Aula, in modo inaspettato, il Disegno di Legge: “Disposizioni per la tutela e lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.

Pur riconoscendo la necessità di dotare il Paese di un provvedimento tanto importante, atteso da anni, mi lascia molto perplessa la modalità con la quale oggi sia stato inserito all’odg.

Ormai sembra che si strozzi ogni pur minimo confronto… si preclude addirittura la presentazione di emendamenti! Cosa è successo alla “centralità” del parlamento, invocato anche dal Presidente Mattarella?

Avevamo in Commissione eccepito che il termine biodinamico, (scomparso?) all’articolo 1, fosse tolto anche agli altri articoli, restammo d’accordo che si sarebbe presentato un odg, nel quale avremmo fatto le dovute osservazioni e richieste al Governo, ma anche per fare questo abbiamo dovuto, stamattina, imprecare… non credo sia giusto, anzi credo che sia molto grave.

Per quanto mi riguarda, debbo sottolineare che quello che arriva in Aula oggi è un testo peggiorato e di certo non migliorato rispetto alla precedente versione.

Il testo è stato modificato dalla Camera dei Deputati, ma, mentre si elimina dall’art. 1 del testo in questione

ogni riferimento al metodo biodinamico (riferimento per il quale si è sollevata tutta la società scientifica), lo si lascia sia all’articolo 5 (Tavolo tecnico per la produzione biologica) comma 3 e sia all’art. 8 (Piano nazionale delle sementi biologiche) comma 1.

Non è la prima volta che succede questa cosa, è tipico di questa legislatura: ciò che si toglie dalla finestra si fa entrare dalla porta!

Quindi, per rispondere probabilmente (sicuramente a qualche potente lobby) si è finto di togliere il metodo biodinamico dal tanto atteso provvedimento, che avrebbe dovuto disciplinare il metodo biologico, ma si lasciano i rappresentanti al tavolo tecnico (concedendo a questo metodo una corsia preferenziale) e cosa ancora più grave, che potrebbe creare non pochi problemi, all’art. 8 comma 1, vale a dire in un momento delicatissimo di tutto il percorso, quale è quello dell’adozione del piano nazionale per le sementì biologiche, queste ultime non solo devono essere idonee al metodo biologico ma anche evidentemente a quello biodinamico!

Nel testo di legge, quindi, si verifica una contraddizione in termini che pregiudica in due momenti fondamentali questo provvedimento: il valore e la trasparenza.

Le discussioni in commissione sono state lunghe ed accorate, cito la collega Silvana Abate, assente per motivi di salute, la quale ha sollevato con determinazione e argomentazioni giuridiche la gravosa questione, unitamente a me ed alla senatrice Fattori.

Ci uniamo, sottoscrivendo l’ordine del giorno, preparato dall’autorevole senatrice Cattaneo, che già ebbe a presentare in prima lettura emendamenti abrogativi di ogni riferimento al metodo biodinamico (agli articoli 1,5,8), contenuto nel provvedimento in questione.

Spero che si voti l’odg… sarebbe un modo per dar voce anche a chi la pensa in modo diverso e che riesce a cogliere, tra le righe, i pericoli che si annidano in un provvedimento fondamentale per il futuro della comunità agricola, che io convintamente voto.