(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 DISCARICA BARICELLA, LA SODDISFAZIONE DELLA LEGA PER IL NO DEL TAR AL RICORSO DI HERA CONTRO LO STOP ALL’AMPLIAMENTO

BOLOGNA, 6 LUG – Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso di Hera contro lo stop della Regione all’ampliamento della discarica di Baricella, nella pianura bolognese. La notizia è stata accolta positivamente dai consiglieri regionali della Lega Michele Facci e Daniele Marchetti, oltre al consigliere comunale Lazzari, che da sempre contestano il richiesto ampliamento della discarica. “Oggi le politiche a tutela dell’ambiente – hanno aggiunto gli esponenti del Carroccio – prevedono un superamento delle discariche, proprio nel nome della cosiddetta economia circolare, che vede al centro il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti. Chi sostiene ancora la necessità di ampliamenti delle discariche, o è miope, o è in malafede”. La Lega, tuttavia, annuncia che non abbasserà la guardia in vista di un possibile appello al Consiglio di Stato. “Come Lega, così come abbiamo fatto nel corso di questi ultimi anni, continueremo a tener viva l’attenzione su questo tema” concludono Facci, Marchetti e Lazzari.

