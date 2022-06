(AGENPARL) – dom 19 giugno 2022 Disagio fisico e qualità dell’aria: lunedì 20 giugno disagio fisico intenso in pianura e sulla costa

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dall’Arpav, informa che domani, lunedì 20 giugno, le temperature massime non subiranno notevoli variazioni ma i valori minimi in aumento determineranno condizioni di disagio fisico che tenderà a divenire intenso su costa, pianura e pedemontana.

La qualità dell’aria sarà buona/discreta. Martedì 21 i valori massimi saranno stazionari mentre le minime tenderanno a salire ulteriormente.

Per ulteriori informazioni leggere gli approfondimenti predisposti dalla Protezione civile: https://www.comune.venezia.it/it/protezionecivile

Venezia, 19 giugno 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

