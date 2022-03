(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 INVITO A CONFERENZA STAMPA

Disagi emotivi e comportamentali nei giovani, gli strumenti per scuole, famiglie e specialisti

Per presentare i convegni e i laboratori in programma per offrire spunti di riflessione e strumenti per affrontare le difficoltà emotive e comportamentali manifestate da bambini e ragazzi e acuite dalla pandemia, è convocata una conferenza stampa domani

giovedì 17 marzo

alle 12

nella Sala degli Stucchi

di Palazzo Trissino