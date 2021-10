(AGENPARL) – dom 03 ottobre 2021 Disabilità. Versace (FI): “Un piano nazionale per eliminare tutte le barriere e garantire pari opportunità”

“Grazie anche alle recenti straordinarie imprese sportive dei nostri campioni paralimpici, l’opinione pubblica italiana si sta sensibilizzando sempre di più ai diritti delle persone con disabilità.

È un processo che negli ultimi trent’anni ha conosciuto un significativo progresso, con leggi importanti, come la legge 13/89 sull’eliminazione delle barriere architettoniche, o ancora le leggi pilastro 104/92, sull’assistenza e i diritti delle persone con disabilità, o la 68/99, che ha permesso l’esercizio del diritto al lavoro per tanti fino ad allora esclusi, leggi che hanno aperto una strada, ma che oggi necessiterebbero di un’applicazione più capillare e controllata, oltreché di un “tagliando” di aggiornamento, anche alla luce della ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, avvenuta oltre dieci anni fa.

Tuttavia, ancora tantissimo resta da fare sul piano dell’uguaglianza di diritti e di opportunità, a partire proprio dall’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali che sono ancora troppo diffuse nel nostro Paese e rappresentano di fatto il più grande ostacolo al diritto alla vita indipendente di tante persone con disabilità motoria o sensoriale”.

Lo dichiara in una nota Giusy Versace, deputata e responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità, Disabilità e Sport di Forza Italia, in occasione della sua partecipazione alla 19esima edizione del Fiaba Day 2021.

“Anche quest’anno, da Piazza Colonna, la piazza che è simbolo del Governo del Paese, parte un messaggio alle istituzioni e alla politica che non possiamo ignorare e che dobbiamo assolutamente fare nostro. Un messaggio di ascolto verso le tante realtà associative che possono fornire un prezioso contributo di idee e di proposte risolutive alle istituzioni, ma anche di supporto alle tante realtà di volontariato, come quella di Emergenza sordi che hanno allestito in piazza uno spazio per insegnare pronto intervento e uso defibrillatore.

L’eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sensoriali, ma anche comunicative (abbiamo combattuto un anno perché si potessero fornire le mascherine trasparenti alle persone sorde per garantire la lettura del labiale) deve partire, però, dall’eliminazione delle barriere culturali e mentali che sono quelle più difficili da abbattere e devono rappresentare la priorità, non solo di questo Governo e della politica, ma dell’intera società.

Per questo, voglio ringraziare FIABA Onlus e il suo Presidente, Giuseppe Trieste, per la caparbietà e la tenacia con cui, di anno in anno, tengono accesi i riflettori sull’importanza di questo tema, a cui Forza Italia e il Dipartimento che guido non ha mancato e non mancherà di dare il proprio contributo di buone pratiche e buone idee”, ha concluso Versace.

