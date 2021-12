(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 DISABILITA’: VERSACE (FI), TANTE INIZIATIVE, MA ANCORA MOLTO DA FARE PER ABBATTERE LE BARRIERE CULTURALI

“Oggi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, è giusto ricordare che ancora c’è molto da fare per abbattere le barriere culturali, sociali e architettoniche che ne impediscono una piena inclusione. Sono tante le iniziative e le attenzioni da parte del Parlamento e dello Stato. Stamattina alla Camera dei Deputati, nella Sala della Regina, c’è stato un momento speciale, grazie al contributo del presidente Roberto Fico, del Ministro Erika Stefani e della collega e amica Lisa Noja che ha voluto fortemente organizzare questo incontro in cui è stato proiettato il docufilm, disponibile su netflix, “Crip camp: disabilità rivoluzionarie”, che racconta la rivoluzione culturale compiuta in America negli anni ’70 da un gruppo di persone con disabilità che hanno lottato fortemente per ottenere delle leggi che potessero riconoscere e tutelare i loro diritti. Da lì si arriverà poi alla Convenzione Onu del 2006 sui diritti delle persone con disabilità che rappresenta un faro da seguire”. Lo dichiara in una nota Giusy Versace, deputata di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità del movimento azzurro. “Inoltre, sempre questa mattina ho sollecitato il Governo, attraverso un’interpellanza parlamentare urgente, affinché sia data attuazione alla legge 120 del 2010 che autorizza la pubblicità per conto terzi sui veicoli concessi in comodato d’uso gratuito alle Onlus e alle associazioni di volontariato e a quelle sportive dilettantistiche, che ancor oggi sono vittime di una norma non chiara che non trova la sua piena attuazione. Diventa un’ulteriore barriera da abbattere per tutti coloro che a titolo gratuito garantiscono ogni giorno il trasporto di molte persone con disabilità. Una situazione ormai non più tollerabile e che va sanata” aggiunge. “Restando in tema di barriere, al Senato è stata organizzata con Fiaba Onlus e Recert una conferenza stampa, a cui ho preso parte, per parlare di un emendamento che, insieme ad altri gruppi parlamentari, abbiamo presentato alla legge di bilancio per riconoscere ulteriori incentivi fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche e un superbonus del 75%. Una disposizione necessaria, che si applica per gli interventi effettuati non solo su edifici residenziali e condomini, ma anche su strutture gestite dalle società sportive, sale culturali, cinema e teatri. A parte gli aspetti normativi da migliorare, c’è molto ancora da fare sul piano culturale e la giornata di oggi non può che ricordarcelo. E’ dovere di tutti noi fare in modo di agevolare quell’inclusione sociale tanto acclamata, ma ancora non effettivamente raggiunta” conclude Versace.

