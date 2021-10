(AGENPARL) – Roma, 27 ottobre 2021 – “In VI Municipio sempre più famiglie in difficoltà e tanti bambini a casa per via del caos sul trasporto disabili. il Sindaco Gualtieri si adoperi immediatamente per risolvere la situazione, fuori dai soliti slogan vuoti, che parlando di inclusione, ma che si risolvono in un nulla di fatto. Poter frequentare la scuola in piena libertà è un diritto inalienabile. Lo dichiara in una nota Emanuele Licopodio, capogruppo Lega in Municipio 6.

