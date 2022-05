(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 DIRITTI DELL’ INFANZIA, FUNARI: I PRINCIPI DELLA CONVENZIONE ONU DEVONO DIVENIRE AZIONI CONCRETE

Roma, 27 maggio 2022– Oggi, in occasione del 31° anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale ha aderito all’iniziativa “Diritti in Comune”, realizzata dall’ANCI e UNICEF per sensibilizzare i Comuni a fare la loro parte in aiuto delle giovani generazioni.

“Come gesto simbolico per diffondere la conoscenza dei diritti dei bambini e dei ragazzi – spiega l’assessora Barbara Funari – ho portato oggi in Giunta la Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Unicef, approvata dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Tenere bene a mente i diritti proclamati nella Carta è importante perché i principi possano divenire azioni concrete nella salvaguardia dei minori e dell’infanzia, prestando sempre attenzione alle situazioni più difficili. Tra le iniziative recenti dell’assessorato ricordo, ad esempio, l’iniziativa ‘Genitori in Crescita’: un appartamento pedagogico aperto nel VII Municipio per ospitare le famiglie con minori in carico ai servizi sociali e per aiutarle a rafforzare la relazione affettiva e il dialogo con i figli”.

