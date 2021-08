(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 [DRM Campania_Greenpass_rid.jpg]

Direzione regionale Musei Campania

Dal 6 agosto nuove regole per accedere ai luoghi della cultura

A partire dal 6 agosto, per accedere ai luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Campania e alla Biblioteca Molajoli sulla piazza d’armi di Castel Sant’Elmo, sarà obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19, secondo quanto disposto dal D.L. 105 dello scorso 23 luglio.

Anche la Direzione regionale Musei Campania sta predisponendo quanto necessario per attivare la verifica della Certificazione verde con la quale, dal prossimo venerdì, si potrà entrare in tutti i 22 musei e siti archeologici della rete attualmente aperti al pubblico.

Naturalmente continueranno ad essere garantiti i protocolli antiCovid, sperimentati ormai da più di anno, per assicurare visite in sicurezza e promuovere al meglio la fruizione del patrimonio culturale.

La direttrice Marta Ragozzino conferma che si potrà continuare ad accedere liberamente al Parco della Villa Floridiana e al Giardino di Villa Pignatelli a Napoli, due aree verdi urbane di grande valenza pubblica. Il certificato verde sarà, invece, richiesto qualora i visitatori volessero accedere ai due musei presenti all’interno dei parchi, il Museo Duca di Martina e il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés.

Tutte le informazioni sulle modalità di visita dei luoghi della cultura della DR Musei Campania sono disponibili sul sito web istituzionale: [musei.campania.beniculturali.it](https://www.musei.campania.beniculturali.it/)

