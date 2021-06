(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 Dipartimento prevenzione Asl Toscana centro: rinnovata certificazione ISO 9001:2015 per la qualità del sistema organizzativo

Grande capacità di adattamento ed efficacia di gestione durante il periodo Covid

Scritto da Elena Cinelli, martedì 29 giugno 2021

Firenze- Nei giorni scorsi il Dipartimento di Prevenzione Asl Toscana Centro ha ottenuto il rinnovo Certificazione ISO 9001:2015.

Lo scopo del processo di certificazione è verificare l’efficacia del sistema di gestione per garantire che l’organizzazione sia in grado di raggiungere obiettivi definiti e soddisfare i requisiti legali normativi e contrattuali applicabili.

Dal report di audit rilasciato dall’Ente di Certificazione si è evidenziato che nel periodo di pandemia da COVID-19 il Dipartimento della Prevenzione ha reagito in maniera efficace, ridefinendo l’organizzazione interna sia in termini di risorse che di strumenti operativi.

L’organizzazione è stata in grado di raggiungere gli obiettivi programmati dimostrando capacità di adeguarsi ai mutamenti. Si è evidenziata una importante collaborazione e disponibilità di tutti gli operatori del Dipartimento che, unita alla buona comunicazione interna, ha permesso di far fronte alle problematiche legate all’emergenza da Covid, inoltre è stata rilevata una efficace e consapevole partecipazione al sistema di gestione da parte di tutta l’organizzazione.

“La certificazione di qualità è un indicatore di efficacia fondamentale per una struttura che ha svolto un ruolo strategico nella gestione della pandemia. Il periodo di emergenza Covid ha messo a dura prova il sistema sanitario e l’organizzazione aziendale ha dovuto adattarsi ai continui mutamenti. Tale riconoscimento mostra come il sistema sia stato in grado di riorganizzarsi e al tempo stesso migliorare la sua capacità di gestione in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo da oltre un anno- sottolinea Paolo Morello Marchese, Direttore generale Asl Toscana Centro.”

Nonostante la forte pressione per l’emergenza sanitaria è stato apprezzato un significativo aumento della maturità del Sistema di Gestione per la Qualità, che risulta applicato e implementato ai vari livelli del Dipartimento della Prevenzione. L’Ente di Certificazione ha apprezzato la professionalità delle figure di riferimento per la qualità, attraverso la Rete della Qualità dipartimentale.

Elena Cinelli

