(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 DIGITHON 2021

#RELOADED

Oltre 500.000 visualizzazioni sul sito www.digithon.it per la sesta edizione della maratona

VINCE LA STARTUP MILANESE TIME FLOW

che si aggiudica anche

il Premio Intesa Sanpaolo Innovation Center

Il Premio TIM alla startup piemontese ALGOR

che mette l’intelligenza artificiale a supporto dei ragazzi con DSA

Francesco Boccia: “La società corre, il mercato corre, ma le istituzioni sono state più lente e sono arrivate tardi su molti temi. Ascoltare i giovani, al tempo del digitale, non è solo necessario, ma anche conveniente. Ma ascoltarli significa ascoltarli ed essere conseguenti e quindi cambiare. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni; la scuola è il destinatario principale del lavoro di DigithON. DigithON ha mostrato che il lavoro agile è produttivo, che si può fare tanto da remoto e il digitale rende tutto più semplice e trasparente. Il mio invito al governo è regolamentare le recinzioni e le criptovalute: l’Italia ha ritardi evidenti da questo punto di vista.”

Sergio Fontana: “Siamo felicissimi che DigithON abbia i piedi nella nostra Puglia e la testa nel mondo. Qui si investe sul capitale umano, si agisce concretamente. Un’iniziativa eccezionalmente valida in cui si punta su chi riesce a creare lavoro, sulla ricerca e l’innovazione. Un’agora dove le startup incontrano le aziende”

PREMIATE ANCHE:

Urban Farmer (Puglia) | Boatsandgo (Basilicata)| BYF – Build Your Future (Lazio)| AIDAPT (Marche) | Treebù (Veneto)

