DIGITAL WEEK MINFRA REúNE 10 MIL PARTICIPANTES EM UMA SEMANA

Cerca de 2 mil pessoas participaram, diariamente, em um ambiente totalmente virtual, de evento promovido pela Secretaria Executiva

“A transformação digital é prioridade para o Governo Federal e está sendo amplamente adotada em prol da melhoria da qualidade de serviços prestados ao cidadão brasileiro”. A afirmação é do secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura (MInfra), Marcelo Sampaio, que fez uma balanço do evento Digital Week Minfra, evento virtual realizado pela Pasta, em parceria com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (ME), da Secretaria Especial de Modernização do Estado da Presidência da República e da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Realizado por meio da Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação (SGETI), o webinar reuniu entre os dias 13 e 17 de julho, em um ambiente totalmente virtual, cerca de 10 mil espectadores, entre autoridades e servidores da Pasta e de outros órgãos da administração pública, além de representantes da sociedade civil, para discutir temas relacionados à tecnologia e inovação no setor de infraestrutura, transportes e trânsito.

“Desde o início do ano passado, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, trabalhamos fortemente para digitalizar 100% dos nossos serviços”, salientou Sampaio. “Agora que alcançamos esse primeiro objetivo, vamos continuar focados na qualidade dos serviços prestados, eliminando exigências desnecessárias e conferindo melhor experiência aos usuários”, indicou.

Para Fernando Coelho, subsecretário de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação (SGETI) do MInfra, o sucesso do evento é fruto da preocupação da Pasta e do Federal à agenda de transformação digital. “O engajamento na Digital Week foi acima da nossa expectativa. Cerca de 2 mil pessoas participaram por dia, o que evidencia a relevância da agenda de transformação digital para país”, destacou. “Terminamos a semana muito satisfeitos com o resultado”, finalizou.

TRANSFORMAÇÃO E SERVIÇOS – Durante toda a semana, o evento foi dividido em assuntos temáticos. Na segunda-feira (13), aconteceu o painel “Nova EGD e os desafios para aprimorar a Governança Digital”. Na ocasião, foram apresentados e discutidos temas como: governança digital e transparência, além do programa de transformação digital do Governo Federal. Na terça-feira (14), foram abordados os desafios da transformação digital no setor portuário, além do webinar “Projetos da agenda digital do setor aéreo”.

O tema da programação de quarta-feira (15) foi “Gestão da Qualidade de Serviços”, além do debate sobre a transformação digital na logística de transportes terrestres. Na quinta-feira (16) o tema central foi “Como se comunicar em canais digitais de governo”. Por fim, na sexta-feira (17), última dia de evento, o foco das apresentações e debates foi “A transformação digital no trânsito”.

