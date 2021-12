(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Diffamazione ad Antoci: Verini (Pd), condanna passo importante. Il suo impegno antimafia esempio per tutti

“Con la condanna di tre imputati, rei di aver espresso commenti diffamatori aggravati nei confronti di Giuseppe Antoci, all’epoca dei fatti Presidente del Parco dei Nebrodi, il Tribunale di Patti conferma la verità e la sostanza di quanto davvero accaduto rispetto a chi aveva tentato di denigrarlo con considerazioni ambigue sul suo operato e dubbiose in ordine all’agguato del 18 maggio 2016. Un passo importante, nella giusta direzione e un monito per chi tenta di delegittimare il rigore, l’impegno contro la mafia dei pascoli, impegno che ha fatto di Antoci un simbolo di lotta per la legalità”. Lo afferma il deputato dem Walter Verini delle commissioni Giustizia e Antimafia.

Roma, 17 dicembre 2021

