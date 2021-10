(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Difesa, Tripodi (FI): Vive Congratulazioni a all’Ammiraglio Cavo Dragone nuovo CSMD. Un sentito ringraziamento a Vecciarelli

“Vive congratulazioni All’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, nominato Nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa. Un eccellente servitore del Paese, con un brillante percorso culminato al vertice della Marina Militare, dotato di riconosciute qualità umane e professionali, che di certo saranno prezioso bagaglio di esperienza nel delicato compito a guida della nostra Difesa, cuore del Sistema Paese ”. Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio. “Al Gen. Enzo Vecciarelli, al vertice delle Forze Armate in un triennio complesso, segnato dalle nuove sfide globali, va un sentito ringraziamento per l’alto servizio reso all’Italia e per aver contribuito a modernizzare la Difesa Italiana, proiettandola nel futuro”, conclude.

